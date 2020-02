Wahlanmeldung für das Bürgermeisterteam der „Volkspartei und offenen Bürgerliste Zwischenwasser“

Bgm. Kilian Tschabrun: „Erfreuliches Interesse junger Zwischenwässler unter dem Motto Weil´s um Zwischenwasser geht!“

Viele neue und auch junge Kandidaten! Bürgermeister Kilian Tschabrun: „Ich freue mich sehr, dass wir für unsere Fraktion viele neue und junge Zwischenwässler aus allen drei Ortsteilen Muntlix, Batschuns und Dafins gewinnen konnten. Unser jüngster Bewerber für die Mitarbeit in der Gemeindevertretung ist erst 19 Jahre alt.“ Die Zusammensetzung der Kandidatenliste sei ein gelungener Mix aus erfahrenen Gemeindepolitikern und motivierten und interessierten Zwischenwässlern, so der Bürgermeister. „Wir brauchen das Engagement der Bürger; insbesondere in der Gemeinde. Dort sind die Maßnahmen der Politik für den Bürger direkt spürbar. Ich danke daher allen Kandidaten, die sich zu diesem wichtigen Schritt entschlossen haben“, so Kilian Tschabrun.

Erfolgreiche Arbeitsbilanz

Kilian Tschabrun tritt zum zweiten mal als Bürgermeisterkandidat an. In einer Rückschau auf die bisherige Tätigkeit präsentierte er den Mitgliedern der Volkspartei und offenen Bürgerliste Zwischenwasser die wichtigsten Eckpfeiler einer sehr arbeits- und erfolgreichen Legislaturperiode der Vorderlandgemeinde. Von der Fertigstellung der Generalsanierung des Gemeindeamtes über die Sanierung der Furxstraße, der Anschaffung eines neuen Feuerwehrtanklösch- und eines Kommandofahrzeuges, dem ersten integrativen und kostengünstigen Wohnbauprojekt, dem Breitbandausbau, der Erneuerung der Schilifte in Furx bis zur Hochwassersicherheit an der Frödisch und in Batschuns, bis zur Gebäudesanierung der Volksschule Batschuns reicht der Bogen.