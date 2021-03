Wagner über das neue Maßnahmenpaket für Raser

ÖAMTC-Experte Jürgen Wagner sprach am Montagabend in "Vorarlberg Live" unter anderem über höhere Strafen für Raser.

Auch über die Beschlagnahmung eines Autos wird in dem neuen Maßnahmenpaket gesprochen. Dies sei allerdings keine Neuerung, das gebe es heute schon. "Das wird noch kritisch werden und zu Diskussionen führen. Denn verfassungsrechtlich ist das schwierig, insbesondere, wenn Dritte im Spiel sind, etwa bei Leasing-Fahrzeugen oder geliehenen Autos", so der ÖAMTC-Experte. Wagner erklärte, dass es hier noch einiges zu tun gäbe.

Auch in der Diskussion stand, dass hohe Geschwindigkeitsübertretungen zu einem Vormerkdelikt erhoben werden soll - nicht nur Alkohol am Steuer, oder bei Rot über eine Ampel fahren, sondern auch das 'Rasen". Allerdings findet sich dieses Detail nicht in dem neuen Gesetzesentwurf wieder. "Die Landeshauptleute haben sich hier nicht geeinigt, somit ist es nicht in den Vormerkdelikte-Katalog hineingekommen", so Wagner. Letzlich habe die Mehrheit dafür gefehlt.