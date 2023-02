Waffe aus Kugelschreiber gebaut - Mann (46) angezeigt

Nach einer Hausdurchsuchung in Feldkirch wurden mehrere modifizierte Waffen sichergestellt, darunter ein Kugelschreiber, der umgebaut wurde, um Patronen abzufeuern.

Ein 46-jähriger Mann hat an seinem Wohnsitz in Feldkirch mehrere verbotene Schusswaffen aufbewahrt. Laut Polizei waren manche Waffen modifiziert. So stellte sie etwa eine zum Abfeuern echter Munition umgebaute CO2-Waffe sicher, ebenso einen Kugelschreiber, mit dem man eine Patrone abschießen kann. Der Polizeieinsatz verlief ohne Komplikationen, der Mann - gegen den ein aufrechtes Waffenverbot besteht - wird bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.