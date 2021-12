Wärmende Gedanken zur Weihnachtszeit

Schnee, Sonne und blauer Himmel. Sulzberg verwandelt sich in diesen Tagen der Vorweihnachtszeit in eine Winterzauberwelt.

Mitten in dieser Idylle machen sich Vroni und Marlies Fink auf den Weg, um anderen Menschen mit dem Geschenkbüchlein „trotzdem – Die Knoten des Lebens lösen“ eine kleine Freude zu bereiten.

„Die Dorfgemeinschaft und der Zusammenhalt werden bei uns großgeschrieben“, erzählen Vroni und Marlies Fink aus Sulzberg. Beide organisieren den Besuchsdienst in der Gemeinde. 20 Frauen und Männer begleiten regelmäßig Männer und Frauen aus dem Ort oder besuchen Bewohner*innen im Altenwohnheim und bringen so Abwechslung in deren Alltag. Nun machten sich Vroni und Marlies Fink selbst auf den Weg um die Besucher*innen aber auch sozial engagierte Menschen im Ort zu beschenken und ihnen „Danke“ zu sagen. Mit dabei hatten sie das Geschenkbüchlein „trotzdem – die Knoten des Lebens lösen“ der PfarrCaritas.