Wälder Tenniscracks sind in den Startlöchern

Am Samstag, 11. Mai beginnt die traditionelle regionale Mannschaftsmeisterschaft.

Bregenzerwald. Wie in jedem Jahr herrscht von Mitte Mai bis Ende Juni auf den Bregenzerwälder Tennisplätzen Hochbetrieb. Dann steht nämlich die Mannschaftsmeisterschaft auf dem Programm. Heuer kämpfen 21 Teams mit jeweils vier Herren und zwei Damen in den drei Leistungsstufen um Titelehren. Der Event wird heuer vom TC Sulzberg organisiert, auf dessen Anlage dann am Samstag, 22. Juni die Finalspiele der A-Liga ausgetragen werden.

In dieser ist – wie auch in den Jahren zuvor – der Meister des Vorjahres UTC Egg klar zu favorisieren. Heuer haben die Mittelwälder nochmals an Qualität zugelegt, weil die über 45-Jährigen heuer auf eine Teilnahme an der Vorarlberger Seniorenmeisterschaft verzichten und beim Wälderteam mitwirken. Aber auch der zweite Finalist 2018, der UTC Schoppernau sowie die Cracks vom RTC Bezau sowie vom TC Alberschwende werden ein Wörtchen bei der Titelvergabe mitreden wollen.