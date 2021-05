Wälder Tenniscracks im Meisterschaftsmodus

Heuer spielen 21 Teams aus 14 Vereinen in den drei Leistungskategorien.

Sibratsgfäll. Nach der letztjährigen Corona-Zwangspause sind die Tennisclubs aus dem Bregenzerwald heuer wieder im Meisterschaftseinsatz. Acht Teams kämpfen in der A-Liga um den Wälder Titel, ebenso viele streben in der B-Liga den Aufstieg an. In der C-Liga schwingen fünf Mannschaften die Rackets. Der Event, der nicht nur ein sportliches, sondern auch ein gesellschaftliches Highlight in der Region darstellt, wird in diesem Jahr vom TC Sibratsgfäll organisiert.