Wälder Countrysound von Prinz Grizzley

Bludenz. Im Rahmen des „Use What You Have“ - Festivals gastiert Prinz Grizzley am Freitag, 4. Juni 2021, um 18 Uhr in der Remise Bludenz.

Er nimmt das Publikum mit auf eine Reise voller melancholischem Countrysound gespickt mit Blues-Einflüssen und Honky Tonk-Klängen.

Im Wald würde ohne Wurzeln kein Baum stehen. Prinz Grizzley hat sich mit ganz vielen verschiedenen Wurzeln auseinandergesetzt. Er weiß, wo der Blues herkommt und hat ganz tief im Country gegraben. Als er das Gefühl, die Seele dieser Musik in sich aufgesogen hatte, fand er sich immer mehr mit seinen eigenen Wurzeln, seiner Heimat dem Westen von Österreich konfrontiert. Umgeben von Bergen, Wäldern, Starrsinn, Herzenswärme, Religiosität und Teils sehr einfachem Leben, fand er Inspiration zu Songs die auch über dem großen Teich, ein wenig südlich entstehen hätten können. Americana-Music gefiltert und genährt durch den Boden auf dem er steht.

Der Bregenzerwälder Musiker Chris Comper alias Prinz Grizzley spielt Musik aus dem Herzen. In seinen Songs trifft Herzschmerz auf Einsamkeit und Fernweh auf Melancholie. Am 4. Juni präsentiert er unter anderem auch sein neues Album „To My Green Mountains Home“ mit viel persönlichem Inhalt, welches im Sommer 2020 erschienen ist.

Die Lieder erzählen Geschichten von ihm und seiner Beziehung zum Bregenzerwald. „Für mich ist es etwas ganz Besonderes Prinz Grizzley bei uns in der Remise Bludenz begrüßen zu dürfen. Ich schätze seine Musik und seine ganz spezielle Art den musikalischen Bogen vom klassischen amerikansichen Country-Sound zum „Wälder-Folk“ zu spannen“, zeigt sich Kulturstadtrat Cenk Dogan begeistert.

Fact-Box:

Prinz Grizzley – Eröffnung USE WHAT YOU HAVE-Festival

Freitag, 4. Juni 2021, Beginn: 18 Uhr, Remise Bludenz

Eintritt: VVK € 16 / € 18 | AK € 20 / € 22

Tickets unter: www.laendleticket.com