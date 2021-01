Wächter soll in Dornbirn eine Führungsrolle einnehmen

Der 23-jährige Mittelfeldspieler ist der erste Neuzugang bei den Rothosen, vorerst bis Saisonende

Der variabel einsetzbare Mittelfeldspieler absolvierte in der starken Regionalliga in Deutschland mehr als einhundert Meisterschaftsspiele. In der Saison 2018/2019 schoss er für den Wacker Burghausen, die damals den dritten Endrang in der RL Bayern belegten sechs Treffer und gab vier Assists. Für den Deutschen Drittligisten Türkgücü München stand Wächter insgesamt bei dreizehn Meisterschaftsspielen auf dem Spielfeld und wusste in allen Bereichen zu überzeugen. Die Referenzen von Stefan Wächter sind also positiv, aber die Wahrheit liegt auf dem grünen Rasen. Auch in den Deutschen Medien wurde Stefan Wächter als der wertvollste Spieler in der Regionalliga Bayern präsentiert. „Er passt menschlich zu uns und ist ein guter Typ. Wir hoffen, dass Stefan die Verstärkung in der Offensive nach dem Abgang von Fridrikas ist“, sagt FC Dornbirn Trainer Markus Mader (52).