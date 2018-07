Wachstumsmarkt Camping

Russmedia International beteiligt sich an Marktführer PaulCamper.

Das System ist einfach: Wer ein Wohnmobil oder einen Wohnwagen besitzt, kann diesen über www.paulcamper.de an Menschen vermieten. Unter den mehr als 3000 Fahrzeugen ist vom VW Bulli bis hin zum luxuriösen Wohnmobil alles dabei. Nun konnte der Marktführer in einer Pre-Series A Finanzierungsrunde drei Millionen Euro einsammeln. Angeführt wird die Runde von Russmedia International AG. Zudem beteiligen sich Reise-Start-up-Spezialist Mairdumont Ventures sowie Mitglieder des PaulCamper Managements. „Mit Russmedia und Mairdumont haben wir starke Partner an unserer Seite, mit denen wir in die nächste Wachstumsphase gehen und uns weiter vom Wettbewerb abgrenzen können“, sagt Gründer Dirk Fehse.