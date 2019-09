Wachablöse im Koblacher Rathaus

Gerd Hölzl folgt Fritz Maierhofer als Bürgermeister.

Koblach. Mehr als 20 Jahren war Fritz Maierhofer (62) als Ortsvorstand der Kummenberggemeinde Koblach tätig, nun zog sich der frühere Lehrer zurück in den wohlverdienten Ruhestand. Sein Nachfolger wird sein bisheriger Stellvertreter und Unternehmer Gerd Hölzl (53). Im Rahmen der letzten Gemeindevertretung in welcher Maierhofer als aktives Mitglied beiwohnte, zog dieser dann auch Bilanz seiner fast vierzig Jahre langen Mitarbeit in ebendieser. Vor 39 Jahren wurde Maierhofer, Gemeindevertreter, seit 1985 war er Mitglied des Gemeindevorstands und seit 1999 Bürgermeister. Er betonte den Stellenwert von Koblach als Wohngemeinde mit hoher Lebensqualität und blickte auf zahlreiche Infrastrukturprojekte der vergangenen Jahrzehnte zurück, wie etwa den Bau des Gemeindezentrums „DorfMitte“, dem neuen Feuerwehrhaus, dem Bauhof, oder zuletzt dem Haus der Generationen. Angelaufen sind auch bereits die Planungen für den dritten Kindergarten der Gemeinde, bei dem schon bald der Baubeginn erfolgen soll. Von zentraler Bedeutung sprach Maierhofer auch die Zusammenarbeit der Region AmKumma an. Nachfolger Hölzl, der mit 17 von 24 Stimmen gewählt wurde, bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen und möchte zusammen mit dem neuen Vizebürgermeister Erich Gisinger den erfolgreichen Weg der Gemeinde fortsetzen. Beim in Koblach heftig umstrittenen Projekt Rhesi, möchte Hölzl wie schon zuvor Maierhofe alle Seiten konstruktiv mit einbinden und strebt eine umfassende Bürgerbeteiligung an.