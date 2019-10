Wachablöse bei Altacher Elternverein

Oulaya Janko übernimmt von Susanne Knünz-Kopf

Der Elternverein der Altacher Volks – und Mittelschule, bereits 1977 gegründet, kümmert sich im Rahmen seiner Tätigkeit um die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern im Interesse der Schüler und deren Erziehung. Obfrau des Vereins war seit sieben Jahren Susanne Knünz-Kopf , die nun aufgrund einer Satzungsklausel ihr Amt niederlegen musste. Demnach kann nur jemand den Verein führen, der auch Elternteil eines in Altach schulpflichtigen Kindes ist, bei Knünz-Kopf war dies nun nicht mehr der Fall. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung wurde daher Oulaya Janko einstimmig zur Nachfolgerin gewählt. Die 48-jährige ist bereits seit vier Jahren mit dabei im Team des Elternvereins, ihre jüngste Tochter besucht derzeit die dritte Klasse der Volksschule. Die hauptberufliche Personalverrechnerin einer Steuerberatungskanzlei bedankte sich bei ihrer Vorgängerin für ihre Arbeit ebenso wie Bürgermeister Gottfried Brändle , Vizebürgermeister Kuno Sandholzer , sowie die beiden Direktoren Monika Brunner-Schwab (Volksschule) und Edgar Natter (Mittelschule). Die frisch gebackene Obfrau betonte die bisherige Arbeit von Knünz-Kopf in ihrem Sinne fortführen zu wollen.

Im Rahmen der Versammlung informierte zudem Alexander Wachter mittels eines Impulsreferats über sein Konzept zur Vermittlung von Medienkompetenz für Pflichtschüler. Wachter mahnte dabei vor allem die nötige Mitarbeit der Eltern in dieser durchaus heiklen Materie mit ein. Die Kinder dürften in der digitalen Welt auf keinen Fall allein gelassen werden, eine kompetente Unterstützung sei unerlässlich. Der Elternverein wird dieses Thema auch künftig in Zusammenarbeit mit den beiden Schulen weiter aufgreifen.