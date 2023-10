VW-Bus in Reuthe 30 Meter abgestürzt

Am Samstagnachmittag ist im Gemeindegebiet von Reuthe ein VW-Bus von einem Güterweg abgekommen und abgestürzt.

Der Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag kurz nach 16 Uhr auf einem Güterweg in Reuthe in unmittelbarer Nähe zum Gemeindegebiet von Mellau. Die Einsatzkräfte wurden zum Unfallort in Reuthe-Fluh alarmiert.