VW Bus geriet in Hohenems in Brand - Gebäude evakuiert

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag geriet in Hohenems ein VW Bus aus noch unbekannter Ursache in Brand.

Am 18.11.2022, gegen 1 Uhr geriet in der Schlossbergstraße in Hohenems aus bisher ungeklärter Ursache ein Pkw (VW Bus) in Brand. Zum Zeitpunkt des Brandes war der Pkw unter einem Carport eines Mehrparteienhauses abgestellt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden die Bewohner des gesamten Gebäudes von der Feuerwehr sicherheitshalber evakuiert. Im Anschluss konnte die Feuerwehr Hohenems den Brand, bevor sich dieser weiter ausbreitete, rasch löschen. Durch die Hitze wurde jedoch ein weiteres Fahrzeug beschädigt. Ebenso entstand am Carport und an der Hausfassade ein Sachschaden in derzeit unbekannter Höhe.