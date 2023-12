VS Oberdorf feierte den Zauber der Weihnacht

Die Volksschüler zeigten ein buntes Programm und sammelten für Guatemala-Projekt.

Bevor er dazu einlud „in die festliche Atmosphäre einzutauchen und den Moment zu genießen“ übergab Christian Pernsteiner das Mikrofon an Pfarrer Michael Meyer. Dieser stellte das Guatemala-Projekt vor, das von der Volksschule Oberdorf seit vielen Jahren unterstützt wird. Konkret geht es um die „Escuela de Pàrvulos Bilingue” in Chajabal, im Hochland von Totonicapàn. An dieser Schule, die von rund 150 Schülern besucht wird, wird nicht nur in Spanisch, sondern auch in der Muttersprache der Kinder „K’iché” unterrichtet. In den Unterricht werden auch Themen wie Gesundheitserziehung oder richtige Ernährung integriert. Gleichzeitig werden Traditionen und traditionelles Wissen der Maya-K’iché vermittelt. Die Institution soll langfristig helfen, die hohe Analphabetenrate in der Region zu senken und mehr Schülern den Zugang zu höheren Schulen zu ermöglichen. „Auch im Rahmen der Weihnachtsfeier sammeln wir für unsere Partnerschule in Guatemala. Wir haben dazu eine Spendenbox aufgestellt und verkaufen handgearbeitete Produkte aus Guatemala“, so der evangelische Pfarrer Michael Meyer, dem das Projekt eine Herzensangelegenheit ist.