VS Leopold präsentiert sich fit für die Zukunft

Die Hatler Volksschule lud zum nachhaltigen Schulfest.

Dornbirn (cth) „Welche Energieformen gibt es, wie kann ich Müll vermeiden, wie trenne ich ihn richtig und was kann ich persönlich für den Klimaschutz beitragen?“, diesen Fragen und weiteren stellten sich die Kinder der VS Leopold in den vergangenen Wochen bei unterschiedlichsten Projekten. Die Ergebnisse wurden nun kürzlich beim diesjährigen Schulfest präsentiert, das heuer ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit stand.