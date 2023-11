VS Haselstauden begrüßte den Advent

Beim Lichterfest trotzen Kinder, Lehrer und Eltern dem schlechten Wetter.

Dornbirn. Wie einem trotz schmuddeligem Regenwetter richtig warm ums Herz werden kann, das stellte die Schulgemeinschaft der Volksschule Haselstauden bei ihrem Lichterfest unter Beweis. Für den Aufbau stellte das Wetter zwar eine Herausforderung dar, die gute Laune konnte es jedoch zu keiner Zeit trüben. Pünktlich um 16 Uhr eröffnete Direktorin Barbara Nußbaumer-Bonell das Lichterfest mit einer kleinen Ansprache. Die Schulkinder sorgten mit den Lieder, die sie in den letzten Wochen einstudiert hatten, für festliche Stimmung. Im Anschluss konnten sich die Besucher mit Essen und heißen Getränken warm halten. Große Zelte schafften trockenen Unterstand und man rückte gemütlich zusammen.

Wem das Wetter dann doch zu ungemütlich wurde, der konnte sich ein bisschen im Inneren der Schule aufwärmen. Beim Adventsmarkt verkauften die Schüler ihre aufwendig gestalteten Bastelarbeiten. Die Einnahmen des Adventsmarktes gehen dieses Jahr in einen „Topf“ für bedürftige Familien und werden der Schule zur Verfügung gestellt.

Auch zahlreiche Schülerinnen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe waren vor Ort und verzierten mit den Volksschulkindern Lebkuchen. „Der Andrang war riesig und die Kinderaugen strahlten. Vielen Dank an die Direktorin Dagmar Waibel-Mätzler und Lehrerin Renate Bautz, sowie die Schülerinnen für die wunderbare Unterstützung“, betont die Obfrau des Elternvereins Birthe Bittner.

Wer seine Lebkuchen fertig verziert hatte, konnte in einer kleinen Malecke kreativ werden. Richtig gemütlich wurde es im Musikzimmer – freiwillige Eltern und Lehrerinnen lasen den Kindern Geschichten vor oder es wurde gemeinsam gesungen.

Wer das Lichterfest verpasst hat, trifft die Volksschüler am 8. Dezember beim Klosamarkt in Haselstauden. An einem eigenen Stand verkaufen die Kinder den Rest ihrer Bastelarbeiten.