VoX begeisterte auch nach zehn Jahren

Mit einem begeisternden Konzert feierte der Chor VoX - Voices of Xiberg im Altacher KOM sein zehnjähriges Bestehen.

In der fünften Auflage von „nothing but music“ hat Chorleiter Florian Kresser erneut ein tolles Repertoire aus Pop- und Rockliedern zusammengestellt und die Besucher erlebten ein tolles Konzert mit Kulthits wie “Love of my life” von Queen oder “Uprising” von Muse oder auch modernen Rock- und Popsongs wie “Always remember us this way” von Lady Gaga oder “Wie schön du bist” von Sarah Connor. Dazu rockte auch das Souljackers Duo als Special Guest die Bühne und zum Abschluss sorgten die Solisten Florian Kresser und Harry Weber mit “Don’t let the sun go down on me” für Standing Ovations. Bei einem leckeren, fruchtigen “pink Voxi” Drink wurde im Anschluss noch das runde 10-Jahr Jubiläum von Voices of Xiberg an der Bar gefeiert.