Vorzüge von selbst angebautem Gemüse

Der Obst- und Gartenbauverein Lustenau (OGV) hat am Wochenende seine Jahreshauptversammlung abgehalten.

„Wir haben im Frühjahr traditionell mit dem Baumschnittkurs gestartet“, sagte Schriftführerin Tanja Maier. Bei Ehrenmitglied Rudi Riedmann durften die 25 Teilnehmenden in seinem Garten praktische Tipps beim richtigen Schneiden gleich anwenden. Auch der Rosen- und Sträucherschnittkurs war gut besucht. Ein weiterer Höhepunkt stellte das Sonnenblumensäen am Lustenauer Markt dar, bei dem die Kinder ihre eigene Sonnenblume angepflanzt haben. Beim Grillfest im Juni wurde dann die größte Sonnenblume prämiert. Rund 30 Kinder haben mit ihren Eltern und deren Großeltern teilgenommen. Auch dieses Jahr konnten wieder stattliche Höhen und Größen der Blume verzeichnet werden. „Die längste Sonnenblume war 3,95 Meter hoch. Der Umfang des größten Blütenkopfes betrug 1,26 Meter“, so Tanja Maier. Weitere Veranstaltungen waren der Homöopathie-Vortrag von Hans Vogel, das Mostfest, der „Alles-Tomate-Kochkurs“ und das Kürbisfest im September.