Vorzeitiges Saisonende für Ems-Hockey

Trotz Überlegenheit musste sich Hohenems auch im zweiten Halbfinalspiel der Ö-Eishockeyliga dem KSV geschlagen geben.

Über 900 Eishockeyfans sorgten dazu im Emser Eisstadion für eine gebührende Kulisse und dementsprechend starteten auch die Cracks des HSC in das Spiel. Die Steinböcke setzten die Gäste gleich von Beginn ordentlich unter Druck und kamen immer wieder gefährlich vor das Steirer Tor. Doch hier zeigte sich KSV-Keeper Zirngast wieder in einer tollen Form und hielt seinem Team das 0:0. Auch eine Überzahlmöglichkeit nutzte der HSC in weiterer Folge nicht und so ging Kapfenberg mit der ersten echten Torchance in der 13. Minute durch Lukas Draschkowitz mit 1:0 in Führung.