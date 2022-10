Vorzeigeprojekt Schützenhaus Rheintal nimmt Gestalt an

In Lustenau ist ein neues Schützenhaus im Entstehen.

Beim neuen Schützenhaus, das voraussichtlich Ende 2023 fertig gestellt sein wird, finden sich beste Bedingungen für die Ausübung des Schießsportes. „Das gesamte Gebäude ist eingehaust. Das bedeutet, von außen ist nichts zu hören“, sagt Heinz Hagen, Obmann der Schützengilde in Lustenau. Das Haus bietet für alle Schießsportler, Jäger und Interessierte einen Ort, an dem der Leidenschaft des Schießsportes unter technologisch modernsten Voraussetzungen nachgegangen werden kann.

In Vorarlberg gibt es rund 2800 Jäger, doch kaum einen Platz, an dem sie mit der eigenen Waffe üben und sich weiterbilden können. „Schon vor einigen Jahren hat die Schützengilde zusammen mit der Jägerschaft Gespräche über eine Kooperation geführt. Sie verlegen ihre Geschäftsstelle in das neue Schützenhaus“, so Hagen. Die Partnerschaft mit den Jägern bezeichnet er als absolute win-win-Situation für beide Seiten. „Der Jäger kann den Umgang mit der Waffe in einem professionellen Umfeld üben, um eine bessere Treffsicherheit zu erreichen. Nur so ist eine weidgerechte Jagd sichergestellt“, erklärt der Obmann.