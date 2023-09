Vorzeigepatient von Dr. Mengele: Eine Kindheit im KZ

Er hat 44 Monate in sechs Konzentrationslagern verbracht. In Auschwitz wurde er im Alter von nur 12 Jahren zum Vorzeigepatienten von Dr. Mengele.

"Todesengel von Auschwitz"

1941 endete seine Kindheit

Wenn der in Litauen geborene Zeitzeuge Gruppen heute Auschwitz zeigt, dann selektiert er die Kinder - so wie er damals von Dr. Mengele selektiert wurde, erzählt er. "Das kommt nicht so gut an" bei den Leuten, lacht er. Weil sie denken, "es könnte traumatisch sein". "Aber die Wahrheit ist nicht traumatisch", betont der Überlebende. Bis heute sieht er es als seine Pflicht zu erzählen, was damals passiert ist.

Dr. Josef Mengele rettete sein Leben

Zeuge von Kannibalismus

Er wird schließlich den Todesmarsch in Richtung Westen überleben, nur um im oberösterreichischen KZ Mauthausen zu landen und Zeuge von Kannibalismus zu werden. "Das ist immer noch ein Tabu", sagt er in die Kamera. "Mauthausen war schlimmer als Auschwitz". Wir sehen nicht nur ihn, wie er spricht, sondern wir bekommen Bilder von abgemagerten, kranken Häftlingen zu sehen. Leichen türmen sich. In den Stacheldrahtzäunen hängen menschliche Überreste. Über Chanochs letzte Station in Gunskirchen, eines von 49 Nebenlager von Mauthausen, schreibt der kommandierende US-Offizier später: "This is the true corner of hell!"