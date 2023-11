Vorweihnachts- und Jubiläumsstimmung im Haus der Begegnung

Die Evangelische Pfarrgemeinde Dornbirn lädt zu einem vielfältigen Adventsprogramm.

Dornbirn. In den kommenden Wochen freut sich die Evangelische Pfarrgemeinde in Dornbirn auf regen Besuch in ihrem Haus der Begegnung. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches und spannendes Programm, das Unterhaltung für Groß und Klein bietet.

Den Auftakt macht am Mittwoch, 29. November (von 15-17 Uhr) das gemeinsame „Adventgestecke und Adventkränze“ herstellen. „Jung und Alt basteln für das Adventmärktle. Dabei wird das Material zur Verfügung gestellt und in geselliger Runde gewerkelt“, erklärt Gemeindezentrumverwalter Uwe Bergmeister.

Das Adventmärktle findet dann am Samstag, 2.12. (14 – 18 Uhr) und Sonntag, 3.12. 2023 (11 – 14 Uhr) in der Evangelische Pfarrgemeinde in der Rosenstraße 8 statt. In gemütlicher Atmosphäre unter den Arkaden und im Haus der Begegnung werden Adventgestecke, Gestricktes und Gehäkeltes, Geschenkartikel, Marmelade, Kekse sowie Schmuck aus Chajabal/Guatemala angeboten. Auch Leseratten kommen auf ihre Kosten: „Wir haben wieder einen tollen Bücherflohmarkt auf die Beine gestellt“, so Bergmeister. Für das leibliche Wohl sorgen Kuchen und Getränke und am Sonntag stehen leckere Suppen und Glühwein auf der Speisekarte.

Mit Singen und Trompeten durch den Advent

Musikalisch in die Vorweihnachtszeit geht es bereits am Freitag, 1. Dezember beim festlichen Advent Trompeten-Orgelkonzert mit der Trompetenklasse der Musikschulen Dornbirn und Liechtenstein. Unter der Leitung von Stefan Dünser darf sich das Publikum klangvoll mit Musik von Bach, Purcell und Vivaldi auf Weihnachten einstimmen. Begleitet wird der Abend von Leopold Potyka, der Texte dazu liest. Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr.

Beim Nikolaus-Mitsingkonzert steht schließlich am Freitag, 8. Dezember ein Höhepunkt für die kleinsten Besucherinnen und Besucher an. Ulrich Gabriel & Hase Nagobert laden von 14 bis 15 Uhr alle Kinder zum gemeinsamen Singen ein. Alle Kinder erhalten dabei ein Gabensackerl. Um Anmeldung (möglich bis Montag, 4. Dezember, bücherei.rosenstraße@dornbirn.at oder Tel.: 0664 1166303) wird gebeten.

Die Heilandskirche feiert

Seit Ende Oktober lädt die Pfarrgemeinde anlässlich des 90-jährigen Bestehens der Heilandskirche außerdem bereits zu einer interessanten Ausstellung mit Werken von Hans Wissel und Otto Bartning.