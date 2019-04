Vorurteilen keine Chance geben

„Wir müssen reden“ hieß es bei der „Sprechstunde der Vielfalt“ in Lustenau.

LUSTENAU Knapp 20 Menschen, drei Nationen und fünf persönliche Fragen. Anlässlich des Gesellschaftsklimatags am 26. April lud die Fachstelle Zusammen.Leben zum gemeinsamen Kennenlernen in die Zwickeria in Lustenau „Wir müssen Reden“ lautete das Motto bei der diesjährigen „Sprechstunde der Vielfalt“.