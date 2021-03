Vorübergang und sinfonischer Klang

Flüchtlingsdrama und Ostergeschichte: Willibald Feinig und das Trio 180 Grad im Theater am Saumarkt

FELDKIRCH Feinfühlige und sinnreiche Prosa von Willibald Feinig gepaart mit stürmisch aufbrausender Musik des jungen Trios 180 Grad: Einen kulturellen Höhepunkt nur kurz vor Ostern erlebten die Gäste im Theater am Saumarkt auf der Lesung mit musikalischer Begleitung „Der Vorübergang – Lesung auf Ostern hin“.

Willibald Feinig leitete seine Lesung aus seinem neuen Prosa-Band mit der Erzählung „Ero“ über die Landung afrikanischer Flüchtlinge an einem Badestrand Europas ein. Unmittelbar treffen hier scheinbare Urlaubsidylle zwischen Bierdosen, Sonnenschirmen und Flirtversuchen am Strand mit der Realität der Flüchtlingskatastrophe aufeinander. Wunden klaffen, Blut tropft auf den Sand, zitternde Körper steigen aus dem Ruderboot, abgemagert bis auf die Rippen. Einstürzende Sandbauten und Polizei prägen das Bild.

Vom Einzug Jesu in Jerusalem bis zur Auferstehung erzählt Willibald Feinig in „Der Vorübergang“ die Ostergeschichte neu und ließ die Zuhörer im Saumarkt in das dramatische Geschehen jener Zeit aus der Perspektive eines Kindes eintauchen.

Dynamisch begleitet

Das talentierte „Trio 180 Grad“ schaffte es nach pandemiebedingt mehreren Anläufen als ideale lautmalerische Begleitung der Lesung nun zu ihrem Auftritt im Theater am Saumarkt. Von Beethoven bis Schostakowitsch wurden anspruchsvollste Werke virtuos umgesetzt. Fiona Warenitsch an der Violine, Susanne Hanke am Piano und Kilian Erhart am Cello schuffen einen würdevollen musikalischen Rahmen der spannenden Lesung. Von der sanften Brandung bis zum aufgewühlten Meer reichte dabei die Stimmung.

Vom Vorübergang