Großes Interesse an der Vortragsreihe „Christsein im 21. Jahrhundert“.

Gerhard Mayer, Regionalmanager der ÖBB in Vorarlberg, sprach zum Thema: „Christsein in der Wirtschaft.“ Er meint: „Gott, aber auch unsere Mitarbeiter, erwarten von uns, dass wir ein authentisches Leben führen.“ Für ihn gilt: „Gott wird uns zur Rechenschaft ziehen, wenn Mitarbeiter in Unternehmen nur noch als Produktions- und Kostenfaktor gesehen werden. ‚Werte‘-losem Handeln folgt oft die Krise.“ Im Referat „Der Christ und die Politik“ sprach Altlandeshauptmann Herbert Sausgruber von Bedingungen, damit eine Gesellschaft funktioniert. Dazu gehört die Pflege eines gesunden Wir-Gefühls, jedoch ohne Abwertung anderer Gruppen und Personen. Wichtig ist die Leistungsbereitschaft der einzelnen und zugleich die Solidarität mit Schwächeren sowie das Verständnis von Führung als Dienst und nicht als Herrschaft. Für den Altpolitiker liefert die christliche Botschaft zahlreiche Impulse für politisches Handeln. „Wenn es sie nicht gäbe, müsste man sie erfinden“, so der Altpolitiker.