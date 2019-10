Vortragsreihe Brennpunkte des Christlichen Glaubens

Zweiter Abend am Dienstag, 5. November, geplant.

Am 22.10.2019 fand der erste Abend mit dem Thema „Auferstehung“ statt.

27 Interessierte folgten den Ausführungen von Prof. Dr. Willibald Sandler in seiner unnachahmlichen Art. Der Hauptaussagepunkt dieses Themas war: „Auferstehung passierte nicht nur damals in Jerusalem sondern auch jetzt und heute“.

Warum hat Gott einen verbotenen Baum in das Paradies gestellt? Wollte er dem Menschen eine Falle stellen? Ein richtiges Verständnis der biblischen Sündenfallgeschichte erschließt uns, was Sünde auch in unserem Leben bedeutet, ohne Moralismus und mit großer Bedeutung für Welt und Leben.