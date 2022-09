Vortrag über Stadtbegrünung begeisterte

Bludenz. In einem informativen Vortrag referierte Baumexperte Conrad Amber über die Möglichkeiten, die Bäume und Stadtgrün im Zuge des Klimawandels bieten.

Auf Grund des Klimawandels sind Gemeinden und Städte künftig mit neuen Herausforderungen konfrontiert. Aber wie kann diesen begegnet werden und was kann jede*r Einzelne tun, um dem Wandel entgegen zu wirken? Diese und weitere Fragen beantwortete der Naturforscher Conrad Amber. Er zeigte auf, welche Beiträge geleistet werden können, um eine nachhaltige Stadtentwicklung zu ermöglichen. Während und nach dem Vortrag entwickelte sich eine rege Disskussion über Zuständigekeiten und die Pflichten von Land, Gemeinden und Privatpersonen in dieser Thematik. Wer ist dafür zuständig, dass unsere Kommunen auch in Zukunft noch lebenswert bleiben? Der Tenor der Beteiligten war deutlich: Wir brauchen mehr grüne Freiflächen, um auch in Zukunft ein gutes Leben zu ermöglichen.