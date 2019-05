Vortrag Mag.a. Claudia Schedler

Unter dem Titel "Und bist Du nicht willig, dann brauch ich Geduld! - wie "neue Autorität" Eltern und Pädagoginnen neue Handlungsoptionen liefert" spricht Mag.a. Claudia Schedler am Dienstagabend im Rahmen der Veranstaltungsreihe "LebensWertes Lauterach" in der Alten Seifenfabrik.

Kinder zu erziehen – egal ob es die eigenen sind oder im beruflichen Kontext – bedeutet neben vielen schönen Erfahrungen auch manches Mal, an seine eigenen Grenzen zu stoßen und nicht mehr zu wissen, wie man in einer Situation reagieren kann. Eine Unzahl an Ratgebern, Expert_innen und anderen Besserwisser_innen stärken einen oft nicht, sondern tragen nur noch mehr zur Verunsicherung bei.