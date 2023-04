Vortrag Ernährung & Umwelt

am Mittwoch, dem 12. April 2023, um 20.00 Uhr in der bugo Bücherei Göfis

Daniel Keckeis BSc, ist in Göfis wohnhaft, hat Ernährungswissenschaften an der Universität Wien studiert und arbeitet in seiner Praxis in Feldkirch. Seit 2018 berät er Personen zu verschiedenen Ernährungsthemen, hält Ernährungsworkshops für Lehrlinge sowie Vorträge für Firmen und Vereine. Ihm ist es wichtig, die Menschen mit wissenschaftlich fundierten Fakten zum Nachdenken zu bewegen, anstatt mit ausgewählten Anekdoten zu überzeugen.