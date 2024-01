Vortrag: Erinnerungen an „Römerzeit“

Vor knapp 140 Jahren wurden in Feldkirch-Altenstadt in der Flur „uf dr Studa“ römische Gebäudereste entdeckt und durch den umtriebigen Bregenzer Fabrikanten Samuel Jenny sowie den Feldkircher Gymnasium-Professor Josef Zösmair freigelegt.

Erst in den letzten 25 Jahren rückte das Areal „Clunia“ wieder in den Fokus der archäologischen Forschung. Der aus Nenzing stammende Archäologe Martin Gamon präsentiert nun am Donnerstag, 11. Jänner, im Nenzinger Wolfhaus-Dachboden einne Vortrag „Die römische Straßenstation Clunia: Neue forschungsgeschichtliche und archäologisch-geophysikalische Erkenntnisse“. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.