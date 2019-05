Vortrag Dr. Wolfgang Elsässer

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "LebensWertes Lauterach" referiert Primar Dr. Wolgang Elsässer am Montagabend zum Thema "Gehör als Integrationsfaktor"

Ein schlechtes Hörvermögen macht einsam und führt oft in die Isolation. Deshalb ist es wichtig, Hörminderungen frühzeitig fachärztlich abklären zu lassen.

Das kann jeder selber tun: wer in jungen Jahren anfängt, auf sein Gehör zu achten, beugt Spätfolgen vor. Zu laute Musik auf dem MP3 Player oder in der Disko schädigt auf Dauer die Sinneszellen und das verschlechtert die Ausgangslage bei einer Altersschwerhörigkeit. Auch eine gesunde Ernährung, ausreichend Sport oder das Vermeiden von Zigaretten können einer Hörminderung im Alter vorbeugen, in dem sie den menschlichen Blutkreislauf, auch im Gehör, fördern. Seien Sie sensibel gegenüber Veränderungen Ihre eigene Hörleistung betreffend.