Vortrag Dr. Raoul Pinter

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "LebensWertes Lauterach" spricht Dr. Raoul Pinter zum Thema Palliative Care - Wanderung durch Leben, Liebe und Tod.

Langandauernde und/oder weit fortgeschrittene Erkrankungen sind eine große Herausforderung für Betroffene und deren Angehörige. Das Ziel von Palliative Care ist es, in diesen Situationen gezielt und kompetent zu begleiten und zu unterstützen, um der kostbar gewordenen Zeit gerecht werden zu können. Deshalb steht der Mensch in seiner augenblicklichen Situation mit seinen Bedürfnissen und seinem Bedarf im Mittelpunkt. Worüber reden wird, wenn vormals geplanter und erhoffter Weg in eine andere Richtung abzubiegen beginnt? Worüber reden wir noch, wenn Sprachlosigkeit und Ohnmacht gegenüber dem weiteren Verlauf zu wachsen beginnen?