Vortrag Dr. Albert Lingg

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe "LebensWertes Lauterach" referiert Dr. Albert Lingg am Freitagabend zum Thema "Psychische Krankheiten im Vormarsch? Gründe, Hilfen, Vorsorge"

Trifft es zu, dass psychische Krankheiten in starkem Maße zunehmen? Was wären die Gründe hierfür? Oder sind diese Krankheiten heute nicht mehr so tabuisiert wie früher und suchen Betroffene eher Hilfen auf? Dies soll an einer Reihe von Krankheiten – von der Stressdepression bis ADHS – erörtert werden, auch im Hinblick auf gesellschaftliche Veränderungen, welche in der Entstehung mancher Probleme eine Rolle spielen.