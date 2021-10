Vortrag: Der Klimawandel und seine Auswirkungen

Bludenz. Im Zuge der Vortragsreihe „Umwelt im Gespräch“ lädt die Stadt Bludenz am Donnerstag, 4. November, um 18.30 Uhr zum spannenden Vortrag mit Umweltmediziner Prof. Hans-Peter Hutter in den Stadtvertretungssaal im Rathaus.

Was sind aktuell die größten Herausforderungen in Sachen Klimawandel und welche stehen uns noch bevor? Mit Professor Hans-Peter Hutter können die Besucher*innen am Donnerstag, 4. November, ab 18.30 Uhr, versuchen Antworten auf diese Fragen zu finden. Er ist Mediziner und Landschaftsplaner und forscht an der Medizinischen Universität Wien zu den Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesundheit.