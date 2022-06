Vorteil durch langfristige Beschaffung

Andreas Neuhauser, Kommunikationsleiter der illwerke vkw, sprach in "Vorarlberg LIVE" über das neue Anti-Teuerungspaket.

Einkommensschwache Haushalte erhalten 120 Euro. Nichtsdestotrotz sei man der mit Abstand günstigste Anbieter in Vorarlberg, betont Andreas Neuhauser, Kommunikationschef der illwerke vkw. "Wir haben eine langfristige Beschaffung und können damit die Ausschläge, wie es sie derzeit am Großhandelsmarkt gibt, dämpfen."

Rekordgewinn bei der illwerke vkw

Zudem wird ein Teil des Rekordgewinns des Landesunternehmens in die Energiewende und die Versorgungssicherheit investiert. "Beispielsweise in eine neue Umspannanlage in der Hofsteigregion, einen neuen Kraftabstieg in Rodund oder das Falkensteiner Hotel."