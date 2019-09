Vorsicht vor Sexgruppen auf Instagram!

Nachdem kürzlich zahlreiche Instagram- und Facebook-Konten gehackt wurden, machen nun Einladungen in ominösen Gruppenchats die Runde.

„Meine Fotos und Videos (399)“ – auf Anfrage von WANN & WO meldeten sich zahlreiche Leser, die beinahe täglich mit Einladungen in solche dubiosen Instagram-Gruppen konfrontiert werden. Auf dem Anzeigebild meist eine leichtbekleidete Dame in eindeutiger Pose. Als Name erscheint dann eine merkwürdige Kombination aus Zahlen und Buchstaben, was oft ein Indiz für einen sogenannten Sex-Bot ist. Ihr Ziel ist es, via Instagram möglichst viele Personen auf diverse Webseiten mit meist pornographischem Inhalt zu locken oder gar Viren zu versenden. Verbirgt sich in den Einladungen dann noch ein Link, könnte es sogar sein, dass Hacker damit versuchen, Geld zu verdienen, in dem sie E-Mail Adressen und Daten sammeln und diese dann für Werbezwecke verkaufen. „Leider denken immer noch viele User ‚klicken kostet nichts‘. Das stimmt leider nicht. Auch wenn man nicht immer sofort einen finanziellen Schaden davon trägt, die Privatsphäre kostet es auf jeden Fall“, erklärt Cyberkriminal-Experte Harald Longhi. Auch zu glauben, man wäre in solchen Gruppenchats anonym, ist gänzlich falsch. Oft verbergen sich hinter solchen Einladungen ganze Organisationen aus dem Ausland, die dann im Hintergrund Daten sichern. Besonders heikel werde es laut Longhi, wenn in solchen Gruppen kinderpornographische Inhalte geteilt werden. „Nicht selten werden so User unwissend zu Mittätern von kriminellen Machenschaften“, erklärt der Cyberkriminal-Experte.