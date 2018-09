Vorlieben für den Frauenkram

Mit der Eröffnung von „Frauenkram“ konnte in Koblach auch ein neuer Postpartner gefunden werden.

Koblach In den ehemaligen Räumlichkeiten der Aqua Mühle im Werben in Koblach hat sich Davina Staggl ihren Traum erfüllt und bietet ab sofort in ihrem neuen Geschäft „Frauenkram“ alles was das Frauenherz höher schlagen lässt – „aber auch Männer finden bei uns immer was“, so die Geschäftsführerin.