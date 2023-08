„Vorlesezeit“ mit Kinderbuchbloggerin Sonja Schöpf in der Bücherei

Lochau. Auch die Öffentliche Bücherei-Spielothek im Lochauer Schulzentrum ist beim Leiblachtaler Ferienprogramm 2023 wieder mit dabei.

„Macht es euch gemütlich, lehnt euch zurück und hört einfach zu“, so Sonja Schöpf zu ihren kleinen und großen Zuhörern auf den Sitzstufen im netten Ambiente der heimischen Bücherei-Spielothek. Mit den Büchern „Der Löwe in dir“ (R. Bright), „Karneval im Zoo“ (S. Schoenwald), „Ein bunter Hund“ (R. Biddulph) oder einem Kapitel aus „Giesbert in der Regentonne“ (D. Drescher) hatte sie einige Perlen am Kinderbuch-Himmel zum Vorkesen ausgewählt. Aufmerksam und interessiert folgten die Kinder dem Ablauf der Geschichten, gespannt und neugierig warteten sie darauf, bis das nächste Bild im Kamishibai (Bilderbuchkino) erschien. Tochter Johanna und Sohn Tobias waren dabei höchst versierte „Assistenten“.