Vorlesestunden feiern Jubiläum

Die Bibliothek Lustenau feierte zehn Jahre Vorlesestunden mit ihren Lesepaten.

Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen drei bis acht Jahren. „Wir wollen ihnen die Freude am Lesen und das Interesse an den Büchern vermitteln“, so Alexandra Pohn, Projektverantwortliche der Lesestunden. In vier Kleingruppen wird den Kindern vorgelesen. „30 Kinder können an einem Termin kommen. Wir sind immer ausgebucht und haben sogar Wartelisten, sollte jemand kurzzeitig ausfallen“, so Pohn. Dagmar Bayer-Bösch ist eine der Paten, die ehrenamtlich ihre Freude am Lesen und den Büchern den Kindern liebevoll weitergibt. „Ich bin seit Beginn an dabei und es ist eines meiner Lieblingsehrenämter. Wenn ich aus dem Buch vorlese und den Kindern die Geschichte erzähle, tauchen wir ganz darin ein. Dieses Strahlen der kleinen Zuhörer hat für mich etwas Magisches“, erklärt Lesepatin Dagmar Bayer-Bösch. Sie hat selber eine große Kinderbuchsammlung zu Hause und nimmt bei ihren Vorlesenachmittagen immer eine ihrer Handpuppen mit. „Sehr gut bei den Kindern kommt Pfiffikus, der Lesespatz an“, sagt sie.