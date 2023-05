Vorhang auf für Kindertheater

Die Bewohner der beiden Lustenauer Seniorenhäuser wurden auf ein Abenteuer in den indischen Ozean mitgenommen.

Lustenau Vergangenen Sommer veranstalteten Lustenaus Kinder einen Flohmarkt, bei dem sie nicht mehr verwendetes Geschirr des Seniorenhauses im Schützengarten erhielten und es anschließend verkauften. Dafür werteten sie es auf und funktionierten es um. Wunderschöne Deko-Artikel sind dabei unter anderem entstanden. Der gesamte Erlös kam der Kindertheatergruppe vom W*ORT zugute. Als kleines Dankeschön besuchten nun die jungen Schauspieler die beiden Seniorenhäuser in Lustenau und gaben den Bewohnerinnen und Bewohnern exklusiv eine Vorstellung ihres neuen Stückes „Unter der schönen Oberfläche des Meeres“. Gespannt beobachteten die Bewohner die Aufführung und ließen sich in die Welt des arabischen Lotsen Ibn Majid mitnehmen.

Mit dem Erlös des Flohmarktes konnten die Theaterstars, wie die Gruppe junger Akteure heißt, ihre Requisiten für das neue Stück finanzieren. „Es ist sehr berührend zu beobachten, wie die einzelnen Bewohner bei der Aufführung mitfiebern. Sie freuen sich sehr über den Besuch der Kinder“, sagte Kerstin Grabher-Hagen von der Esskultur. Am Dienstag führten die Kinder ihr Stück im Schützengarten auf, am Tag darauf hieß es im Seniorenhaus Hasenfeld „Vorhang auf für die Theaterstars“. Regisseur Stefan Bösch hatte das Stück in den vergangenen fünf Monaten mit den Kindern in der Hannes-Grabher-Siedlung einstudiert und war erfreut, dieses nun den Senioren vorab präsentieren zu können. Am Freitagnachmittag führten sie das Stück allen Interessierten im ehemaligen Kindergarten der Hannes-Grabher-Siedlung vor.