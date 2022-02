Vorhang auf für "Fragen aus der Box"

Zwei Vorarlberger Persönlichkeiten, eine Box, viele Fragen: Das sind die Zutaten für das neue, wöchentliche Videoformat "Fragen aus der Box". Den Anfang machen die Rapper Bada und Pille One.

Dass ein gemeinsamer Videodreh mit den beiden Wortakrobaten Bada und Pille One lustig werden würde, darauf waren wir gefasst. Darauf, dass wir danach aber noch tagelang Lachmuskelkater haben würden, nicht. Besser als so manche Stand-Up-Comedians warfen sich die beiden Rapper beim neuen Videoformat „Fragen aus der Box“ die Sprüche um die Ohren. Wer wissen will, was Bada zu einem „crunchigen Typ“ macht, warum „Dragostea Din Tei“ von O-Zone das Potenzial zum Song seines Lebens hat und wieso für Pille schon der erste gemeinsame Kneipenausflug über die Zukunft der Beziehung entscheidet, der sollte unbedingt einschalten. Einen Teaser gibt es ab sofort auf unserem Instagram- und Facebook-Kanal, das ganze Video bei VOL.AT.