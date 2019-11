VorhÃ¤nge auf, fÃ¼r die EuropÃ¤ische Theaternacht

Am Samstag, den 16. November 2019 ist es wieder soweit: Die Europäische Theaternacht steigt und in über 400 Spielstätten quer durch Europa öffnen sich die Vorhänge.

In elf europäischen Ländern wird an diesem Abend Theater gemacht. Kroatien, Slowakei, Bosnien und Herzegowina, Montenegro, Slowenien, Serbien, Ungarn, der Tschechischen Republik, Bulgarien, Belgien.

Auch in Österreich wird aufgespielt: Hier widmen sich knapp 70 Spielstätten der Europäischen Theaternacht und der darstellenden Kunst. Und eine vergnügliche Nacht soll es werden! Stücke werden aufgeführt, Lesungen abgehalten, Musik gemacht; es wird performt, gespielt, gelacht.

Die Vision dahinter sieht Initiatorin Eleonora Rossi im Zusammenkommen: In dieser Nacht des Theaters soll es weder sprachliche oder religiöse, noch ethnische oder geografische Hindernisse geben. Ein inklusiver, bunterAbend also, der selbst vom Bundespräsidenten gelobt wird. Dieser übernimmt im Jahr 2019 für die Europäische Theaternacht sogar den Ehrenschutz.

Auch in Vorarlberg wird aufgespielt!

Im Austriahaus in Bregenz laden die Vorarlberger Spätlese, das Theater 6934 Sulzberg, der Theaterverein Bizau und die Theatergruppe Bregenz zum bunten Theaterabend ein. Geboten werden Gesang und Poesie, Sketche und Nachdenkliches. Getränke und kleine Häppchen sorgen für das leibliche Wohl.

Für den Eintritt gilt wie jedes Jahr "pay as you can/wish", das heißt, die Besucher*innen zahlen so viel, wie sie ausgeben können und möchten.