Vorgezogene Neuwahlen

Der Kommandant Martin Wischenbart übergab sein Amt aus privaten Gründen an Christoph Hinteregger.

Auf die Frage warum er dieses Amt gerne übernehme, meint der Neo-Kommandant der Tschaggunser Feuerwehr: „Als erster Leiter der Jugendfeuerwehr, habe ich gemerkt, dass mir so etwas Spaß macht und die Motivation da ist. Außerdem ist es ein Kameradschaftsgedanke. Natürlich ist so ein Amt auch mit viel Arbeit verbunden, aber mit meinem Vizekommandant Wolfgang Burtscher habe ich bereits bei der Jugendfeuerwehr sehr gut zusammengearbeitet und deshalb bin ich zuversichtlich, dass wir das gemeinsam schaffen.“ Insgesamt war die Feuerwehr Tschagguns im vergangenen Jahr 6500 Stunden bei Einsätzen, Proben, Ausbildungen und Wettbewerben im Dienste des Nächsten unterwegs. An diesem Abend gab es jedoch auch Angelobungen. So sprachen Anna und ihr Vater Arno Scheiber sowie Dario Vasiljevic die Gelöbnisformel. Da die Feuerwehr Tschagguns eine aktive Jugendfeuerwehr hat, hat sie auch kaum Nachwuchssorgen und mit 51 Aktiven und 14 Ehrenmitgliedern gerüstet für den Ernstfall.