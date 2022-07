Vorfreude steigt in Röthis

SC Röthis rüstet sich für den Pokalhit gegen Sturm Graz.

Alle vier VN.at Eliteligaklubs Röthis, Hohenems, Bregenz und Admira Dornbirn genießen am ersten Spieltag im Rahmen des Uniqa ÖFB Cup Heimrecht. Zu einem ungewohnten Termin wird der Pokalhit zwischen Röthis und Bundesliga Vizemeister SK Sturm Graz angepfiffen. Zur Samstag-Matinee um 10.30 Uhr (16. Juli) gastieren die Steirer im Vorderland. In einer kurzfristig einberufenen Vorstandsitzung am Mittwoch abend will SC Röthis Obmann Andreas Nachbaur mit seinen Ausschussmitgliedern und vielen ehrenamtlichen Helfern ein großes Fußballfest auf die Beine stellen. Auf der Nordseite des Sportplatz Ratz in Röthis neben der Matchuhr muss ein eigens errichteter Gästesektor mit rund zweihundert Anhängern aus der Steiermark erstellt werden. Es werden auch auf dem ganzen Sportplatzgelände mehrere Verpflegungsstände errichtet. Viele freiwillige Ordner sollen für einen reibungslosen Ablauf vom Cupschlager sorgen. „Wir freuen uns riesig“, so Röthis „Boss“ Andreas Nachbaur. Über die Beginnzeit ist man seitens vom Verein nicht einmal negativ gestimmt. „Zu diesem Zeitpunkt gibt es kein anderes Match und nach dem Schlusspfiff besteht die Möglichkeit länger das Fest zu genießen.“