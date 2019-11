Vorfreude auf Weihnachten bei Rosen Waibel

Mäder Am Wochenende vom 15. November bis 17. November findet bei Rosen Waibel die traditionelle Advent-Ausstellung statt.

Weihnachtssterne in allen Farben, Amaryllis in bester Qualität, goldene Engel, Schneerosen und viele zauberhafte Weihnachtsarrangements gibt es noch bis Sonntagabend 17 Uhr zu bewundern. Das Rosen Waibel Team hat in den vergangenen Wochen wieder Einmaliges geleistet und mit viel Liebe Werkstücke ausgearbeitet, die weihnachtliches Ambiente in der Wohnung oder im Haus verbreiten. Zahlreiche Besucher interessierten sich am Wochenende für die riesige Auswahl an Adventskränzen, den weihnachtlichen Türschmuck und die Kombinationen aus Rot und Gold oder Schwarz und Silber, die an die Kindheit erinnern.