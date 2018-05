Vorfreude auf Jubiläumsfeier

In Klösterle dreht sich diesen Sommer alles rund um das 800-Jahr-Jubiläum.

Dass in der kleinen Berggemeinde heuer groß gefeiert wird ist nicht zu übersehen – überall taucht das eigens dafür kreierte Logo auf, die Jubiläumsfahnen sind gehisst, Volksschule und Kindergarten beschäftigen sich damit und es wird fleißig geplant. Mittlerweile trifft sich der Lenkungsausschuss rund um Kurt Kasper alle zwei Wochen um das Hauptfest auf Schiene zu bringen. Nun wurden auch sämtliche Obmänner der Klostner und Stubner Vereine integriert – will man Mitte August doch ein ordentliches und dem Jubiläum gerechtes Fest präsentieren. „Das Programm steht schon länger fest, nun geht es ans Einteilen und Organisieren, sozusagen ans Eingemachte“, so Kurt Kasper. „Gemeinsam in die nächsten 800 Jahre“ lautet das Motto der Verein aus Klösterle und Stuben am Arlberg, welche das 800jährige Jubiläum gemeinsam gestalten. Neben mehreren einzelnen Veranstaltungen unter dem Jahr findet am 11. und 12. August 2018 ein Festwochenende mit Festumzügen und einem großen Rahmenprogramm in Klösterle statt.

Geschichte

Kurz zur Geschichte von Klösterle: Im Jahre 1218 stiftete Graf Hugo I. von Montfort zu Feldkirch dem Johanniterorden das St. Mariental mit dem Walde, der sich an die Arle anschließt. Die Ordensleute erhielten in Folge dieser Stiftung die Verpflichtung, ein „Hospitz“ (das heutige Johanniterhaus) zu errichten, welches „Clösterlin“ genannt wurde. Weiters sollte den vorüberziehenden armen Leuten wenigstens Obdach, Feuer und Wasser gewährt werden. Das so genannte „Clösterlin“ war offenbar so bedeutend, dass schließlich das ganze Tal den Namen „Klostertal“ erhielt. Dieses historische Ereignis gilt offiziell als die Geburtsstunde der Gemeinde Klösterle am Arlberg.

Erste Klostertaler Familienfest