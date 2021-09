Vorfreude auf den nächsten Lebensabschnitt

Sophia Schaden wird am Montag eingeschult. Ein großer Tag für die Sechsjährige, sie kann den Schulbeginn kaum erwarten.

„Seit Tagen fragt sie jeden Abend, wie oft sie denn noch schlafen muss, bis es endlich losgeht“, verrät Mutter Angelina und schmunzelt. So viel Vorfreude will belohnt sein, denn nun wurde dem aufgeweckten Mädchen eine besondere Ehre zuteil: So durfte Sophia bereits einen Blick in ihr neues Klassenzimmer werfen - gemeinsam mit Direktor Bernd Dragosits. Dieser war schon frühzeitig darum bemüht, dass der Schulbeginn für all seine Schützlinge und deren Eltern möglichst reibungslos verläuft. Schon im Juni standen die Stundenpläne fest und sogar bei der Frage, wer mit wem in eine Klasse kommen möchte, hatten die Schüler ein Mitspracherecht.