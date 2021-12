Vorfreude auf Bibliothekseröffnung

Modern erweiterte Bibliothek mit neuen Räumen soll Wohlfühlatmosphäre erzeugen

„Großer Dank an Dipl. Ing. Herbert Gort und allen Firmen, die am Umbau beteiligt sind, für die qualitative, termintreue Ausführung“, betont Günter Kara als geschäftsführender Pfarrgemeinderat. „Herzlicher Dank geht auch an die Sparkasse Zweigniederlassung Frastanz für das Sponsoring von über 50 Kinderbüchern, an die E-Werke Frastanz für 75 Tonies Hörfiguren zum 75. Jubiläum, an Blumen Kopf für den Blumenschmuck, an das K10 Küchenstudio, an Thomas Schwarz und an das Dellamaria Schriften-Atelier“, zählt die stellvertretende Bibliotheksleiterin Frick weitere Unterstützer auf.