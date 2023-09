Vorfall im Konstanzer Schwimmbad: Betrunkene Frau belästigt Kinder

Die Frau wurde in Gewahrsam genommen. (Symbolbild)

Eine betrunkene Frau hat am Sonntagabend in einem Schwimmbad in Konstanz mehrere Kinder belästigt.

Die 42-Jährige näherte sich im Bereich des Whirlpools mehreren Kindern im Alter zwischen 11 und 14 Jahren mehrfach aufdringlich an, berührte die Kids und "zwickte" sie dabei. Nachdem sich die Kinder der Situation entzogen und den Bademeister verständigten, rief dieser die Polizei und verwies die Frau des Schwimmbads.

1,6 Promille - Frau festgenommen

Bei Eintreffen der Beamten verhielt sich die Frau derart aggressiv und uneinsichtig, dass sie die 42-Jährige, die mit über 1,6 Promille stark alkoholisiert war, in Gewahrsam nahmen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

