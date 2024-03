Vorfahrt missachtet: Drei Verletzte nach Unfall in Lustenau

Am Freitagabend ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Lustenau auf der L203, bei dem zwei Fahrzeuge kollidierten. Zwei Personen wurden verletzt ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.

Am Freitagabend lenkte eine 29-jährige Frau aus Hohenems ihren Pkw auf der Hohenemser Straße in Lustenau in Richtung Hohenems. Zeitgleich fuhr ein 57-jähriger Mann aus der Schweiz mit seinem Auto von Hohenems kommend in Richtung Ortsmitte von Lustenau. Auf Höhe der Kreuzung mit der Forststraße wollte der Pkw-Lenker nach links in die Forststraße einbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Fahrzeuglenkerin, die in ihrem Fahrzeug ihren neunjährigen Sohn und ihre drei Monate alte Tochter mitführte.